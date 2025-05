Trump planuje "Złotą Kopułę". Korea Północna o "niebezpiecznej inicjatywie"

Trump: co do diabła stało się z Putinem? Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Kluczowe fakty: USA mają przeznaczyć 175 miliardów dolarów na umieszczenie czujników i pocisków przechwytujących w przestrzeni kosmicznej.

Projekt przez Donalda Trumpa i jego otoczenie określany jest mianem " Złotej Kopuły ".

Wśród części amerykańskich komentatorów budzi on obawy o eskalację zbrojeń w kosmosie. Krytycznie wypowiedziała się o nim też Korea Północna.

Reżim jest jednym z kilku, przeciwko działaniom którego wymierzony jest projekt.

Północnokoreański Instytut Studiów Amerykańskich oskarżył Stany Zjednoczone o "próbę militarnego podporządkowania krajów satelickich poprzez tworzenie zintegrowanego systemu obrony rakietowej i mobilizację ich sił do operacji wojskowych USA". W ten sposób odniósł się on do przedstawionego przed kilkoma dniami przez Donalda Trumpa planu budowy tzw. "Złotej Kopuły".

Projekt zakłada umieszczenie w przestrzeni kosmicznej zestawu czujników i pocisków przechwytujących. Technologia miałaby bronić USA przed wszelkimi rodzajami rakiet. Szczegóły jej działania nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Otocznie prezydenta już teraz zapewnia jednak o "niemal 100-procentowej skuteczności" kopuły. Całość ma kosztować Amerykę 175 miliardów dolarów (równowartość blisko 654 mld zł).

Dowiedz się więcej: USA umieszczą pociski w kosmosie

Korea Północna o amerykańskiej "Złotej Kopule"

Waszyngton uzasadnia budowę kopuły koniecznością przeciwdziałania zmieniającym się zagrożeniom ze strony Chin, Rosji i Korei Północnej. Ostatnie z państw dało w poniedziałek jasny wyraz obawom związanym z projektem. Tamtejszy Instytut Studiów Amerykańskich określił kopułę mianem "bardzo niebezpiecznej i groźnej inicjatywy". To próba realizacji "scenariusza wojny nuklearnej w przestrzeni kosmicznej" - przekonywał.

Oficjalna agencja KCNA, cytując notę Instytutu datowaną na poniedziałek, stwierdziła, że plan to "typowy produkt (polityki) 'America First' (doktryny o charakterze izolacjonistycznym i nacjonalistycznym - red.), szczyt samozadowolenia, arogancji i arbitralnych praktyk". Ma on służyć "amerykańskiej strategii unipolarnej dominacji poprzez prewencyjne ustanowienie wojskowej infrastruktury kosmicznej".

Zdaniem Pjongjangu globalne środowisko bezpieczeństwa staje się niepewne z powodu "nieskrywanych posunięć USA w celu militaryzacji kosmosu". Władze reżimu oceniły, że bezpieczeństwo narodowe i regionalne można zagwarantować jedynie poprzez "symetrię niezrównanej siły". Nie sprecyzowały jednak, co konkretnie mają przez to na myśli.