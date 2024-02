Kim Dzong Un dostał prezent od Władimira Putina

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un otrzymał od Władimira Putina w prezencie samochód "do użytku osobistego" - podała we wtorek północnokoreańska agencja KCNA. Jak dodano, wyprodukowany w Rosji samochód został przekazany najbliższym współpracownikom Kima 18 lutego.

Rosyjska limuzyna senat aurus

Do użytku rządowego wprowadzone zostały dotąd trzy modele aurusa: oprócz sedana-limuzyny, także van o nazwie arsenał oraz SUV o nazwie komendant. Limuzyną aurus senat podróżuje obecnie m.in. premier oraz prezydent Rosji. Kim Dzong Un miał okazję do osobistego zapoznania się z aurusem senat podczas ubiegłorocznej wizyty w Rosji, siadając przy dziennikarzach na jego tylnej kanapie.

Rosja i Korea Północna zacieśniają relacje

Po spotkaniu Kima z Putinem we wrześniu 2023 roku Korea Północna i Rosja zacieśniły współpracę i zapowiedziały pogłębianie kontaktów "we wszystkich dziedzinach". Według ekspertów, Korea Północna dostarcza Rosji pociski artyleryjskie, rakiety i pociski balistyczne, używane następnie w wojnie przeciwko Ukrainie, co stanowi naruszenie sankcji ONZ. Pjongjang temu zaprzecza. Do zbliżenia tego doszło w czasie, gdy oba państwa są izolowane na arenie międzynarodowej w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie oraz programem zbrojeń jądrowych Korei Północnej - podkreśla agencja Reutera.