Siostra od propagandy, brat od muzyki i pytania o dzieci Kim Dzong Una

Wciąż nie wiadomo, co dzieje się z Kim Dzong Unem, który od kilkunastu dni nie pokazuje się publicznie. Informacje o jego stanie zdrowia są sprzeczne. Ruszyła fala spekulacji dotyczących tego, kto mógłby zostać kolejnym przywódcą Korei Północnej. Analitycy typują na to miejsce między innymi Kim Jo Dzong, młodszą siostrę dyktatora.

20 kwietnia stacja CNN podała, powołując się na anonimowe źródła w amerykańskiej administracji, że dyktator przeszedł operację chirurgiczną, a jego życie jest poważnie zagrożone. 24 kwietnia agencja Reutera poinformowała, że władze Chin wysłały do Korei Północnej grupę lekarzy być może mających pomóc w leczeniu Kima.

"Kim Dzong żyje i ma się dobrze"

Oficjalna północnokoreańska prasa nie odniosła się do pogłosek o zdrowiu Kima. Nie potwierdzili ich również urzędnicy z Korei Południowej, którzy przekazali, że nie zaobserwowali żadnych nadzwyczajnych sygnałów z Północy. W czwartek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że według posiadanych przez niego informacji spekulacje na temat pogarszającego się stanu zdrowia Kima nie mają faktycznych podstaw.

Moon Chung-in, główny doradca prezydenta Korei Południowej do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, powiedział w rozmowie z CNN, że "Kim Dzong żyje i ma się dobrze". Dodał, że od 13 kwietnia przebywa on w rejonie nadmorskiego miasta Wonsan, gdzie znajduje się rządowy kompleks wypoczynkowy.

Południowokoreańska agencja prasowa Yonhap podkreśliła zaś, że Kim znikał już wcześniej z przestrzeni publicznej i za każdym razem rodziło to plotki związane z jego zdrowiem. Najczęściej nie miały one potwierdzenia w faktach.

Spekulacje dotyczące ciągłości dynastii Kimów jednak trwają. Rodzina rządzi krajem od momentu jego założenia w roku 1948. Do śmierci w 1994 przywódcą KRLD był Kim Ir Sen. Jego następcą został syn Kim Dzong Il, który w 2011 roku zmarł na atak serca. Po nim władzę objął 36-letni obecnie Kim Dzong Un, który jest jednym z najmłodszych przywódców na świecie i najmłodszym, dysponującym arsenałem nuklearnym.

Siostra jako regentka?

Kto ewentualnie po nim mógłby rządzić Koreą Północną? Najczęściej mówi się o Kim Jo Dzong, 31-letniej siostrze Kima. Od dwóch lat to najbardziej widoczna postać wokół przywódcy. Formalnie kieruje wydziałem propagandy i agitacji Komitetu Centralnego. Światu po raz pierwszy pokazała się w 2018 roku podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Podczas wizyty w sąsiednim kraju spotkała się z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem i w imieniu brata przekazała mu zaproszenie do stolicy KRLD - Pjongjangu.

Według analityków Kim Jo Dzong mogłaby zostać regentką, a więc osobą sprawującą władzę przy wsparciu najważniejszych osób w kraju do czasu, kiedy dorosłyby dzieci Kim Dzong Una.

Mało prawdopodobne, by rządy przejął 38-letni Kim Dzong Czol, starszy brat obecnego przywódcy - wskazują eksperci cytowani przez zachodnie media. Nigdy nie był w kręgach kierownictwa partii, prowadząc ciche życie w Pjongjangu i poświęcając się swojej największej pasji - muzyce. Według ekspertów utrzymuje on relacje z rodzeństwem, ale mógłby jedynie odgrywać publiczną rolę w sytuacjach awaryjnych.

Dzieci Kima tajemnicą

Według południowokoreańskiej Narodowej Służby Wywiadu, Kim Dzong Un ma troje dzieci z żoną Ri Sol Ju. Najmłodsze przyszło na świat w 2017 roku, wcześniejsze w 2013 i 2010 roku. Najstarsze z dzieci to 10-letni syn, co oznacza, że którykolwiek z potomków potrzebowałby pomocy krewnych i opiekunów politycznych, gdyby doszło do przekazania władzy w czwartym pokoleniu.