Korea Północna walczy z "gorączką". Do Chin poleciały trzy samoloty transportowe

Trzy północnokoreańskie samoloty transportowe poleciały do ​​Chin i z powrotem - poinformował CNN. Dzieje się to w trakcie, gdy kraj walczy z szybko rozprzestrzeniającą się epidemią COVID-19. Pierwsze przypadki zostały zgłoszone dopiero w zeszłym tygodniu. Dotąd Korea Północna przez ponad dwa lata utrzymywała, że jest wolna od koronawirusa.

Nie wiadomo, co było na pokładach, jednak - jak pisze CNN - ta rzadko spotykana podróż nastąpiła po tym, gdy Chiny zobowiązały się pomóc Korei Północnej w walce z epidemią COVID-19 , która - jak ostrzegają eksperci - może spowodować poważny kryzys humanitarny w tym odizolowanym od reszty świata i zubożałym kraju.

Korea Północna oficjalnie potwierdziła swoje pierwsze zakażenia w zeszłym tygodniu. Wcześniej władze kraju nie przyznawały się do żadnego potwierdzonego przypadku.

Od 12 maja kraj reżimu Kim Dzong Una zgłosił niemal dwa miliony przypadków wystąpienia "gorączki" u obywateli, przy czym państwowe media określiły to jako "poważną sytuację kryzysową".

W odpowiedzi zdecydowano odizolować miasta, prowincje i powiaty, a Kim zmobilizował wojsko w stolicy do pomocy w dostawie leków. Południowokoreańska agencja Yonhap donosiła wczoraj, że skrytykował on urzędników za reakcję na pierwsze ognisko koronawirusa w swoim kraju. Dyktator miał im zarzucić "niedojrzałą" postawę, która przyczyniła się do pogłębienia kryzysu.