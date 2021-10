Korea Północna przeprowadziła kolejny test pocisku balistycznego

Jak poinformowała armia Korei Południowej, Korea Północna przeprowadziła we wtorek test pocisku balistycznego. Premier Japonii Fumio Kishida mówi o dwóch rakietach wystrzelonych przez Pjongjang.

- Dzisiaj Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne - powiedział japoński premier Fumio Kishida. - To bardzo niefortunne, że Korea Północna kontynuuje od zeszłego miesiąca wystrzeliwanie rakiet - dodał.

Rakieta wpadła do morza

Eksperci przypominają, że Pjongjang pracuje obecnie nad możliwością wystrzelenia pocisku balistycznego z okrętu podwodnego, ale we wtorek prawdopodobnie został on wystrzelony z zanurzonej platformy. Według władz Japonii rakieta wpadła do morza i nie wyrządziła żadnych szkód.