"Papuga wychowana przez Amerykę". "Mocno niepokojące" komentarze siostry Kima

Kim Jo Dzong zarzuciła również władzom w Seulu "nielogiczne i bezczelne" zachowanie, które porównała do "gangsterskiej logiki USA". Jej zdaniem Waszyngton chce pozbawić Pjongjang prawa do samoobrony.

W odpowiedzi południowokoreańskie ministerstwo do spraw zjednoczenia wyraziło "mocne zaniepokojenie" komentarzami Kim i zaapelowało do Pjongjangu o szacunek – podała agencja Yonhap.

Wystrzelone pociski

Korea Północna wystrzeliła w ubiegły czwartek do Morza Japońskiego dwa pociski, najprawdopodobniej pociski balistyczne krótkiego zasięgu, co spotkało się z potępieniem ze strony Korei Południowej, Japonii i USA. Północnokoreańska agencja KCNA informowała później, że był to test "nowo opracowanego taktycznego pocisku kierowanego".