Doradca prezydenta Korei Południowej: Kim Dzong Un żyje i ma się dobrze. Inne źródła: nie pracuje jak zwykle

Kim "nie pracuje jak zwykle"

- Od 11 kwietnia nie ma żadnych informacji wskazujących na to, że podejmuje decyzje polityczne, co prowadzi do wniosku, że jest chory lub izolowany z powodu obaw związanych z koronawirusem – stwierdził Yoon. Korea Północna twierdzi, że nie potwierdzono tam dotąd żadnego przypadku SARS-CoV-2. Część międzynarodowych ekspertów kwestionuje jednak tę informację.

W poniedziałek północnokoreańskie media państwowe kolejny dzień z rzędu nie pokazały żadnych nowych zdjęć Kim Dzong Una ani nie poinformowały o miejscu jego pobytu. Podały jednak, że przywódca przesyła wyrazy wdzięczności pracownikom budującym ośrodek turystyczny w Wonsan. Otoczona górami miejscowość na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej to swego rodzaju kurort dla miejscowych elit. W ostatnich dniach część azjatyckich mediów spekulowała, że to właśnie tam może przebywać Kim Dzong Un.

Pociąg Kima w Wonsan

- Stanowisko naszego rządu jest stanowcze – oświadczył w poniedziałek Moon Chung-in, główny doradca prezydenta Korei Południowej Moon Dze-ina do spraw polityki zagranicznej. – Kim Dzong Un żyje i ma się dobrze. Od 13 kwietnia przebywa w rejonie Wonsan. Nie wykryto żadnych podejrzanych ruchów – zapewnił. W ubiegłym tygodniu eksperci z waszyngtońskiego think thanku Stimson Center, powołując się na zdjęcia satelitarne, podali, że pociąg należący najprawdopodobniej do północnokoreańskiego dyktatora co najmniej od kilku dni stoi na należącej do dynastii Kimów stacji kolejowej w Wonsan. "Obecność pociągu nie potwierdza miejsca pobytu przywódcy Korei Północnej ani nie wskazuje na stan jego zdrowia, ale ma znaczenie dla doniesień, że Kim przebywa w tym elitarnym obszarze na wschodnim wybrzeżu kraju" – ocenili.