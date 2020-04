Dyktator niewidziany od tygodnia. Seul dementuje doniesienia o "ciężkim stanie" Kim Dzong Una

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un jest "w ciężkim stanie" po przebytej operacji serca - podała we wtorek stacja CNN, powołując się na anonimowe źródło w amerykańskiej administracji. Doniesieniom tym zaprzeczyły władze w Seulu oraz chiński wywiad.

Kim Dzong Un nie pojawił się 15 kwietnia na państwowych uroczystościach z okazji urodzin swojego dziadka i założyciela Korei Północnej Kim Ir Sena. To jedno z najważniejszych wydarzeń w KRLD w ciągu roku. Nie zdarzyło się wcześniej, by Kim nie był na nim obecny - zauważa BBC. Nieuchronnie jego absencja wywołała spekulacje i plotki.

Gdzie jest Kim?

Z informacji północnokoreańskich mediów wiadomo, że dzień wcześniej Kim przewodniczył ważnemu spotkaniu politycznemu. Od tamtej pory go nie widziano – zaznacza brytyjski nadawca. Jak dodaje, lokalna prasa nie wspomniała także o obecności przywódcy Korei Północnej podczas próby rakietowej przeprowadzonej w zeszłym tygodniu, choć zwykle po tego typu testach publikowane są zdjęcia dyktatora z poligonu.

Doniesienia o chorobie dyktatora

Doniesienia o złym stanie zdrowia Kim Dzong Una pojawiły się we wtorek na stronie internetowej prowadzonej przez uciekinierów z Korei Północnej – Daily NK.

Portal powołuje się na anonimowe źródło, według którego przywódca KRDL od sierpnia zeszłego roku zmagał się z problemami sercowo-naczyniowymi. Jak twierdzi informator, stan zdrowia Kima „pogorszył się po wielokrotnych wyprawach na górę Paektu” – jeden z symboli rządzącej dynastii (to tam miał się urodzić Kim Dzong Il i to stamtąd ponoć jego ojciec Kim Ir Sen dowodził armią partyzantów, walczących z Japończykami).

We wtorek stacja CNN podała, powołując się na anonimowego przedstawiciela rządu USA, że Kim Dzong Un znajduje się "w stanie krytycznym", po przebytej operacji serca. Jak podaje agencja Reutera, rząd w Seulu oraz źródła w chińskim wywiadzie twierdzą jednak, że nie jest to prawdą. Rzecznik południowokoreańskiego rządu stwierdził też we wtorek, że kraj nie odnotował żadnych podejrzanej lub nadzwyczajnej aktywności za północną granicą.