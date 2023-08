Kim Dzong Un w wodzie po kolana. Skarcił premiera

czytaj dalej

We Włoszech padł nowy rekord wysokości, na jakiej woda zamienia się w lód - poinformował portal meteorologiczny iLMeteo.it. Zjawisko to zarejestrowano na wysokości 5328 metrów nad poziomem morza, o 30 metrów wyżej niż poprzedni rekord ustanowiony w Szwajcarii. - To bardzo zły znak zmian klimatu, kolejny dowód na globalne ocieplenie - powiedział Antonio Sanò, założyciel portalu.