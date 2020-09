Kim Dzong Un: nie ma innego wyboru, jak zmienić kierunek walki

Uważa się, że urobek z kopalni sprzedawany jest przez Chiny, co zapewnia Korei Północnej potrzebną walutę. W związku z tym oczekuje się, że Kim będzie traktować priorytetowo naprawy obiektów w kopalniach, jednocześnie odkładając inne zadania na później – ocenia Martin Weiser, pracujący w Korei Południowej analityk zajmujący się sprawami regionu. - Obszar Komdok jest głównym filarem przemysłu wydobywczego Korei Północnej i nieodbudowanie go tak szybko, jak to możliwe, prawdopodobnie doprowadziłoby do większych strat - powiedział ekspert.