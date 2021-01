Partia rządząca Koreą Północną wybrała swojego sekretarza generalnego

Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej, został wybrany sekretarzem generalnym rządzącej Partii Pracy Korei (WPK) - poinformowała oficjalna agencja prasowa KCNA. Wyboru dokonano na pierwszym od pięciu lat zjeździe partii. Prezydent Korei Południowej Mun Dze In oświadczył w noworocznym orędziu, że pozostaje zaangażowany na rzecz poprawy stosunków z Koreą Północną.

Wybór "w pełni zaakceptowany"

Agencja Reutera zauważa, że wybór Kima na sekretarza generalnego ma głównie symboliczny charakter, bowiem i tak sprawuje on dyktatorską władzę od objęcia władzy w 2011 roku.

Według południowokoreańskich źródeł wojskowych w niedzielę wieczorem w stolicy Korei Północnej - Pjongjangu odbyła się parada wojskowa. Przypuszcza się, że mogła to być próba przed właściwą paradą z okazji zjazdu partii.

"Podstawowe siły napędowe procesu pokojowego na Półwyspie Koreańskim"

Prezydent Korei Południowej Mun Dze In oświadczył w poniedziałek, że pozostaje zaangażowany na rzecz poprawy stosunków z Koreą Północnej oraz że współpraca w takich dziedzinach jak walka z pandemią może przyczynić się do przełomu we wzajemnych stosunkach.