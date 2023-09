Media: Kim Dzong Un ruszył pancernym pociągiem do Rosji

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wyruszył specjalnym pociągiem pancernym do Rosji – poinformowała południowokoreańska telewizja YTN, powołując się na źródła rządowe w Seulu. W sprawie tej podróży "milczą" zarówno media państwowe w Pjongjangu, jak i w Moskwie - zauważa agencja Reutera.

Najprawdopodobniej we wtorek przywódca Korei Północnej spotka się z Władimirem Putinem we Władywostoku - podała telewizja YTM. Według doniesień tej stacji "Kim Dzong Un powoli przemieszcza się na terenie Korei Północnej w kierunku północno-wschodniej granicy" z Rosją .

Kreml "nie ma nic do powiedzenia"

Agencja Reutera przekazała, że w sprawie poniedziałkowej podróży Kima jak dotąd "milczą" zarówno media państwowe w Pjongjangu, jak i w Moskwie. "Kreml oświadczył, że 'nie ma nic do powiedzenia' w tej sprawie, chociaż prezydent Władimir Putin ma w tym tygodniu przemawiać na forum gospodarczym w rosyjskim Władywostoku, położonym ponad sześć tysięcy kilometrów od Moskwy" - napisał Reuters.

Kim Dzong Un przybył do miejscowości Chasan w rosyjskim Kraju Nadmorskim. Zdjęcie z kwietnia 2019 roku Aleksander Safronov/Forum

Doniesienia "The New York Times"

Wcześniej amerykański dziennik "The New York Times" napisał, że Kim Dzong Un ma spotkać się osobiście z Władimirem Putinem, by omówić kwestię dostaw broni dla rosyjskiej armii. Wojskom rosyjskim atakującym Ukrainę szczególnie brakuje amunicji artyleryjskiej. Po publikacji dziennika Biały Dom potwierdził, że Kim Dzong Un chce spotkać się z Putinem w celu omówienia sprzedaży Moskwie broni.