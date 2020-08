Kim Dzong Un miał przekazać część władzy doradcom. Jego siostra "de facto jest zastępcą przywódcy"

"Kim Dzong Un nadal sprawuje władzę absolutną"

- Najważniejsze jest to, że Kim Dzong Un nadal sprawuje władzę absolutną, ale przekazał (siostrze - red.) nieco więcej władzy niż w przeszłości - twierdzi Ha, cytowany przez agencję Reutera. Jak dodaje, powołując się na informacje wywiadu, "Kim Jo Dzong jest de facto zastępcą przywódcy". Według deputowanej więcej władzy w zakresie polityki gospodarczej oraz militarnej miało znaleźć się także w rękach innych wysokich rangą urzędników.

Siostra dyktatora rośnie w siłę

W czerwcu Kim przejęła pieczę nad strategią wobec Korei Południowej, informując za pośrednictwem państwowej agencji informacyjnej KCNA, że "najwyższa pora" zerwać stosunki dyplomatyczne z sąsiadem. – Korzystając z mojej władzy, którą mam na mocy upoważnienia przez Najwyższego Przywódcę, nasza partię i państwo, wydałam rozkaz departamentowi do spraw walki z wrogiem, aby skutecznie zajął się tą sprawą. Śmieci muszą zostać wyrzucone do kosza - mówiła wówczas.

Jak twierdzą eksperci, był to dowód na to, że jest ona kimś więcej niż tylko asystentką brata. Pierwsze publiczne oświadczenie 30-latki było - zdaniem ekspertów - dowodem na to, że jest osobą, która podejmuje decyzje.