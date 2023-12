Kim Dzong Un nakazał armii przyspieszenie przygotowań do wojny

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un nakazał armii, przemysłowi zbrojeniowemu i nuklearnemu przyspieszenie przygotowań do wojny. Ma to nastąpić w ramach odpowiedzi na "konfrontacyjne ruchy" USA i ich sojuszników.

Przemawiając podczas drugiego dnia plenum komitetu centralnego Partii Pracy Korei (PPK) w środę Kim Dzong Un mówił o kierunkach polityki w 2024 roku. "Na podstawie dogłębnej analizy poważnej sytuacji politycznej i militarnej na Półwyspie Koreańskim, która osiągnęła ekstremalny poziom z powodu bezprecedensowych w historii konfrontacyjnych ruchów USA i ich sił wasalnych przeciwko KRLD wyznaczył bojowe zadania dla (Koreańskiej) Armii Ludowej i przemysłu zbrojeniowego, nuklearnego i sektorów obrony cywilnej, by jeszcze bardziej przyspieszyć przygotowania do wojny" - opisała przemówienie dyktatora państwowa agencja informacyjna KCNA.

Kim zapowiada współpracę z "antyimperialistycznymi" państwami

W zeszłym tygodniu Korea Północna wystrzeliła międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM) w kierunku Morza Japońskiego, który według władz w Tokio miał zdolność do pokonania ponad 15 tys. kilometrów. Oznacza to, że mógłby dotrzeć do dowolnego miejsca nawet Stanach Zjednoczonych. Była to piąta próba wystrzelenia ICBM w tym roku. Kim zapowiedział w grudniu, że nie zawaha się przeprowadzić ataku atomowego, jeśli "wróg" sprowokuje go za pomocą broni nuklearnej.