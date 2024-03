Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un, który odwiedził w środę poligon i ośrodek szkolenia armii na zachodzie kraju, wezwał do "zwiększenia potencjału prowadzenia wojny" przeciwko USA i Korei Południowej - poinformowała w czwartek oficjalna agencja KCNA.

Według KCNA, Kim powiedział, że wojsko "musi stale intensyfikować swoje ćwiczenia w celu poprawy zdolności bojowej i doskonałej gotowości do wojny". Dodał, że "zwiększona gotowość jest niezbędna, aby powstrzymywać zagrożenia ze strony wroga przygniatającą siłą".

Z kolei ministerstwo obrony Pjongjangu zagroziło wcześniej nieokreślonymi bliżej "działaniami wojskowymi", w odpowiedzi na manewry wojsk USA i Korei Południowej, które Pjongjang uważa za – jak to określono - "jawne przygotowania" do inwazji na Północ.

Napięcie na Półwyspie Koreańskim

CZYTAJ WIĘCEJ: Yonhap: Korea Północna ma nowe kierowane pociski rakietowe, może eksportować je do Rosji W ich trakcie wystrzelono m. in. pociski balistyczne zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych i osiągnięcia celów w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych.