"Sekretarz generalny podkreślił potrzebę przygotowania się zarówno do dialogu, jak i konfrontacji, a zwłaszcza pełnego przygotowania się do konfrontacji w celu ochrony godności naszego państwa i jego interesów dla niezależnego rozwoju" – podała reżimowa agencja. Takie posunięcie "niezawodnie gwarantowałyby pokojowe środowisko i bezpieczeństwo naszego państwa" - dodano w komunikacie KCNA.

Korea Północna odrzuca prośby Waszyngtonu o dyplomację

Korea Północna nie zgłosiła oficjalnie ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem, ale zagraniczni komentatorzy wyrażali wątpliwości co do wiarygodności oficjalnych danych płynących z Pjongjangu. Po wybuchu pandemii władze Korei Północnej zamknęły granice, a wewnątrz kraju zastosowały surowe środki zapobiegawcze.

"Ostatnie cztery administracje nie zrealizowały celu"

Na początku maja wysocy rangą politycy Korei Północnej w serii oświadczeń stwierdzili, że stosunek Bidena i członków jego administracji do Pjongjangu pokazuje, że Waszyngton zamierza utrzymywać wrogą politykę wobec Korei Północnej, która "będzie wymagała odpowiedniej odpowiedzi". Kim w piątek nie wykluczył, że może dojść do jego spotkania z Bidenem, zaznaczył jednak, że amerykański prezydent wcześniej musiałby poczynić "pewne zobowiązania" wobec Korei Północnej.

Joe Biden z kolei niedawno mówił, że nie ma "złudzeń" co do trudności w przekonaniu Korei Północnej do rezygnacji z jej arsenału nuklearnego. - Nie mamy złudzeń co do trudności, absolutnie żadnych. Ostatnie cztery administracje nie zrealizowały celu. Jest to niewiarygodnie trudny cel – mówił przy okazji mianowania dyplomaty Sung Kima na specjalnego przedstawiciela USA ds. Korei Północnej.