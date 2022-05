Koronawirus w Korei Północnej. Kim Dzong Un krytykuje "niedojrzałość" urzędników

Informację o wystąpieniu polityka podała w środę południowokoreańska agencja Yonhap, cytując państwowe media KRLD. Według Kim Dzong Una postawa urzędników przyczyniła się do pogorszenia kryzysu związanego z pandemią, a ich "niedojrzałość" na początkowym etapie w pełni ukazała "wrażliwe miejsca" i powiększyła "komplikacje i trudy" walki z wirusem.

Pierwszy przypadek Covid-19 w Korei Północnej

Władze Korei Północnej zgłosiły we wtorek prawie 233 tysiące nowych przypadków osób z objawami "gorączki" oraz sześć kolejnych zgonów, co podniosło oficjalny bilans przypadków śmiertelnych do 62 – podkreśla Yonhap.