Przywódca Korei Północnej chce rozszerzenia ćwiczeń wojskowych

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zobowiązał się do wzmocnienia gotowości wojennej kraju – poinformowała we wtorek państwowa telewizja KRT. Według komunikatu agencji prasowej KCNA po posiedzeniu naczelnego organu wojskowego, władze w Pjongjangu zapowiedziały "rozszerzenie i intensyfikację" ćwiczeń wojskowych, aby "rygorystycznie doskonalić gotowość do wojny".