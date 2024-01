Katastrofa pociągu, ponad 400 osób nie żyje

Ponad 400 osób zginęło w wyniku wykolejenia się pociągu w Korei Północnej. Choć do zdarzenia doszło pod koniec zeszłego roku, media poinformowały o tym dopiero teraz. Według doniesień nadal trwa usuwanie skutków tragedii.

Jak podała we wtorek koreańska sekcja Radia Wolna Azja (RFA), 26 grudnia 2023 roku w Korei Północnej doszło do katastrofy kolejowej. Pociąg pasażerski jadący z Pjongjangu do miasta Kumgol w prowincji Hamgyong Południowy wykoleił się, w wyniku czego zginęło ponad 400 osób.