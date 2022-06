Korea Północna. Epidemia niezidentyfikowanej choroby jelitowej

W środę przywódca Korei Północnej wysłał dostawę leków do portowego miasta Haeju na zachodzie kraju, by pomóc pacjentom cierpiącym z powodu "epidemii ostrej choroby jelitowej" - poinformowała państwowa agencja informacyjna KCNA. Nie podano, ile osób jest dotkniętych tą niezidentyfikowaną chorobą. Jak donosi Reuters, jest ona najprawdopodobniej przenoszona przez wodę.

Dwie epidemie

Co więcej, według południowokoreańskiego wywiadu, choroby zakaźne przenoszone przez wodę, takie jak tyfus, były szeroko rozpowszechnione w KRLD jeszcze zanim miejscowe władze oficjalnie ogłosiły wybuch epidemii COVID-19.

- Choroby zakaźne przewodu pokarmowego, takie jak dur brzuszny i szigeloza, nie są czymś szczególnie nowym w Korei Północnej, ale niepokojące jest to, że pojawiają się one w czasie, gdy kraj zmaga się już z COVID-19 - powiedział profesor Shin Young-jeon z Hanyang University College of Medicine w Seulu, cytowany przez agencję Reutera.