Kim Dzong Un odwiedził bazę wojskową Źródło: Reuters

Korea Północna buduje największy okręt w swojej historii, dwa razy większy od największych dotąd jednostek - wynika ze zdjęć satelitarnych, które opublikowała stacja CNN. Według ekspertów to fregata rakietowa posiadająca pionowe wyrzutnie rakiet.

Kluczowe fakty: Korea Północna posiada kilkaset małych okrętów, ale nigdy nie miała tak dużej jednostki.

Eksperci zwracają uwagę na jej możliwe uzbrojenie i wyposażenie.

O budowie tak potężnego okrętu przez reżim Kim Dzong Una świat dowiedział się pod koniec 2024 roku.

Zdjęcie satelitarne z północnokoreańskiej stoczni w Nampo ok. 60 kilometrów od Pjongjangu opublikowane zostało w niedzielę. Widać na nim potężną jednostkę w trakcie prac konstrukcyjnych, cumującą przy jednym z nabrzeży portowych. Według stacji CNN okręt jest fregatą rakietową (FFG) o długości ok. 140 metrów.

- FFG ma około 140 metrów długości, co czyni go największym okrętem wyprodukowanym w Korei Północnej – wynika z analizy Josepha Bermudeza Jr. i Jennifer Jun z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie. Dla porównania, słynne niszczyciele rakietowe klasy Arleigh Burke należące do marynarki wojennej USA mają długość ok. 155 m, a największe polskie okręty - fregaty rakietowe ORP Gen. K. Pułaski i ORP Gen. T. Kościuszko - długość ok. 136 m.

Korea Północna buduje największy okręt w swojej historii Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Największy okręt Korei Północnej

Z ujawnionych dotąd zdjęć wynika, że budowana jednostka może posiadać elementy charakterystyczne dla nowoczesnych okrętów obecnych potęg morskich. Według ekspertów, okręt został zaprojektowany do przenoszenia wielu pocisków w pionowych wyrzutniach, których cele mogą znajdować się zarówno na morzu jak i lądzie. Zauważono też, że okręt prawdopodobnie jest przygotowany do zainstalowania radaru z anteną fazowaną, która może śledzić zagrożenia i cele szybciej i dokładniej niż dotychczasowe narzędzia.

O budowie takiej jednostki wiadomo od końca 2024 roku, kiedy północnokoreańskie media opublikowały zdjęcia Kim Dzong Una dokonującego inspekcji w stoczni. Obok dyktatora widoczny był wówczas ogromny kadłub nieznanego okrętu, na temat którego nie przekazano jednak żadnych szczegółów. Teraz dzięki zdjęciom satelitarnym można było po raz pierwszy zobaczyć całą sylwetkę i potwierdzić budowę największego okrętu nawodnego w historii Korei Północnej.

Zdaniem byłego kapitana amerykańskiej marynarki wojennej Carla Schustera najprawdopodobniej musi minąć rok lub dłużej, zanim nowy północnokoreański okręt wojenny będzie mógł rozpocząć próby morskie.

Korea Północna buduje największy okręt w swojej historii Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

ZOBACZ TEŻ: Korea Północna buduje atomowy okręt podwodny

Duża flota starych okrętów

Amerykański wywiad wojskowy (DIA) poinformował w 2021 r., że marynarka wojenna Korei Płn. dysponuje ok. 400 okrętami patrolowymi i 70 okrętami podwodnymi. Jak podkreślono, choć jest to duża liczba jednostek, to większość z nich jest stara i mała. W raporcie podkreślono, że w przypadku konfliktu z Koreą Południową lub Stanami Zjednoczonymi północnokoreańska marynarka wojenna zajmie się głównie obroną wybrzeża, gdyż oba te państwa dysponują znacznie większymi siłami morskimi.

Dowiedz się więcej: Żołnierze Kima przekroczyli granicę. Padły strzały