Amerykański szeregowy zbiegł do Korei Północnej. KCNA: zostanie deportowany

Przekroczył linię demarkacyjną

Zatargi z prawem

King uciekł 18 lipca tego roku z Korei Południowej, gdzie miał zatargi z prawem. Władze w Seulu zatrzymały go, a następnie przekazały amerykańskiemu dowództwu, które umieściło go w areszcie i wszczęło wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Niezależnie od tego sąd południowokoreański skazał go na grzywnę w wysokości 5 mln wonów (ok. 4 tys. dolarów).