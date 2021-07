Przed rodakami Kim Dzong Una "ciężki okres"

Eksperci Agencja ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) sądzą, że Korea Północna wyprodukuje w tym roku 5,6 mln ton ziaren, co oceniają jako wynik "bliski średniej". Do wyżywienia ludności potrzeba jednak o 1,1 mln ton więcej, a biorąc pod uwagę planowany import komercyjny około 205 tysięcy ton deficyt wyniesie około 860 tysięcy ton – obliczyli. "Jeśli ta różnica nie zostanie w odpowiedni sposób pokryta przez import lub pomoc żywnościową, gospodarstwa domowe mogą doświadczyć ciężkiego, chudego okresu od sierpnia do października, gdy główne zbiory z 2021 roku będą gotowe do spożycia" – napisano w sprawozdaniu FAO.