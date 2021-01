Kim Dzong Un nie przemówił w Nowy Rok. Wysłał kartki

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un podziękował społeczeństwu za zaufanie i wsparcie "w trudnych czasach". Życzył też całemu społeczeństwu szczęścia oraz zdrowia - podała agencja północnokoreańska KCNA. Według niej życzenia zostały wysłane na kartkach "do wszystkich obywateli kraju", co - zdaniem zachodnich mediów - jest trudne do zweryfikowania.