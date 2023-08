Kolejne linie lotnicze będą ważyć pasażerów przed wejściem na pokład. To efekt rządowego nakazu

Z komunikatu wydanego przez linie wynika, że pomiary wagi niektórych pasażerów będą prowadzone na dwóch seulskich lotniskach: od 28 sierpnia do 6 września na lotnisku Gimpo i w dniach 8-19 września na lotnisku Incheon. Linia zapewniła, że pomiary mają być anonimowe, a dane będą przekazywane Ministerstwu Ziemi, Transportu i Infrastruktury. W komunikacie podkreślono, że jeśli pasażerowie nie chcą zostać zważeni, mogą odmówić, dając o tym znać obsłudze lotniska.

Informujące o sprawie CNN zaznacza, że ważenie podróżnych nie jest zazwyczaj kaprysem linii lotniczych, tylko procedurą wynikającą z rządowych regulacji. Wygląda, że tak jest również w tym przypadku. W oświadczeniu przesłanym portalowi Insider przedstawiciele Korean Air potwierdzili, że ważenie to następstwo nakazu wydanego przez lokalne władze, który prawdopodobnie obejmie również innych koreańskich przewoźników. "Dane zostaną wykorzystane w ankiecie, pasażerowie z nadwagą nie będą musieli zapłacić więcej" - podkreślono w cytowanym przez Insidera oświadczeniu.

W Nowej Zelandii też ważyli pasażerów

Po co rząd zbiera dane o wadze pasażerów? CNN przypomina, że w maju nowozelandzkie linie lotnicze Air New Zealand ogłosiły, że będą ważyć przed wejściem na pokład pasażerów lotów międzykontynentalnych. Wówczas też zapewniono o całkowitej anonimowości pomiarów. "Wiemy, że ważenie się może zniechęcać. Chcemy zapewnić naszych klientów, że waga nie będzie pokazana na żadnym wyświetlaczu. Nikt nie zobaczy twojej wagi, nawet my" - zapewniono w oświadczeniu.