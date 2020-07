"W kwestii praw kobiet Polska już w przeszłości spotykała się z krytyką". #PisząoPolsce

Konwencja stambulska była pierwszym wiążącym instrumentem międzynarodowym w Europie, odnoszącym się do przemocy wobec kobiet, który pozwala Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim na rozwijanie mechanizmów zapobiegania, ścigania i eliminowania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej.

Za przestępstwo uznawane są w niej przemoc wobec kobiet, w tym przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna, gwałt, stalking, okaleczanie żeńskich organów płciowych, zmuszanie do małżeństwa, aborcji i sterylizacji. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 roku, a ratyfikowała w 2015.

Echa wypowiedzi ministrów

Agencja Reutera zwraca uwagę, że "rządząca, narodowo-konserwatywna partia Prawo i Sprawiedliwość, która rządzi od pięciu lat i głosi zobowiązanie do obrony tradycyjnych wartości rodzinnych, sygnalizuje, że kraj może odstąpić od traktatu" antyprzemocowego. Agencja dodaje, że PiS uznaje własne rozporządzenia chroniące kobiety za skuteczniejsze.

Reuters przytoczył także wpis posła i wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego, który napisał, że konwencja stambulska "zawiera niebezpieczną warstwę ideologiczną, która jest sprzeczna z wartościami polskiego porządku konstytucyjnego". Kowalski dodał, że zdaniem jego partii (Solidarnej Polski) i Ministerstwa Sprawiedliwości "Konwencja Stambulska musi zostać wypowiedziana". Reuters zaznacza, że wypowiedzi wiceministra odzwierciedlają opinie wyrażane przez innych przedstawicieli rządu na początku lipca i wszystkie skłaniają się do tego, że ​​Polska powinna podjąć kroki w celu rezygnacji z konwencji.

Protesty pod okiem mediów

Demonstracje przeciwko planom rządu w sprawie wycofania się z konwencji antyprzemocowej komentuje także "The New York Times". Dziennik podaje, że protesty odbyły się między innymi we Wrocławiu, Częstochowie i Warszawie. Opisując protest w stolicy przytoczono hasła na plakatach, trzymanych przez kobiety: "Strajk Kobiet", czy "Walczcie z wirusem, a nie kobietami".