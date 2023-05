Kontrofensywa a Zaporoska Elektrownia Jądrowa. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej stara się o porozumienie

Grossi zabiega o stworzenie bezpiecznej strefy wokół Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, a teraz, gdy siły ukraińskie przygotowują kontrofensywę w tym regionie, MAEA liczy na to, że uda się szybko wypracować zasady porozumienia między stronami konfliktu, aby "ograniczyć ryzyko katastrofy".

Negocjacje

- Wygląda to obiecująco - powiedział jeden z rozmówców agencji Reutera. - Plan jest taki, by przedstawić to (RB ONZ) w tym miesiącu, ale dokładna data nie została jeszcze ustalona - dodał. Inni dyplomaci przyznają, że nie udało się jeszcze uzyskać zgody Rosjan i Ukraińców w sprawie "pryncypiów", które mają być podstawą porozumienia.