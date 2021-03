Cztery Statuy Wolności, półtora Pałacu Kultury. Tak duży jest kontenerowiec, który zablokował Kanał Sueski

Od wtorkowego poranka Kanał Sueski jest zablokowany. Kontenerowiec Ever Given ustawił się w poprzek i osiadł na mieliźnie. Aby pokazać ogrom tego statku, zestawiliśmy jego długość ze znanymi budowlami.

Kontenerowiec Ever Given, który zablokował we wtorek Kanał Sueski ma 1312 stóp, czyli 399,9 metra długości. Jest szeroki na 59 metrów.

Kontenerowiec Ever Given EPA/SUEZ CANAL AUTHORITY

Ogrom tego statku widać, gdy zestawi się go ze znanymi budowlami. Gdyby Ever Given ustawić pionowo, byłby on ponad cztery razy wyższy od nowojorskiej Statui Wolności (93 metry) i ponad półtora razy wyższy niż warszawski Pałac Kultury i Nauki (237 metrów). Przewyższyłby również mierzącą 324 metry paryską Wieżę Eiffla.

43 metry brakowałby kontenerowcowi do końca iglicy Empire State Building, jednego z symboli Nowego Jorku.

Jak duży jest kontenerowiec Ever Given? tvn24.pl

Zablokowany Kanał Sueski

Kontenerowiec Ever Given osiadł na mieliźnie w poprzek jednopasmowego odcinka południowego kanału we wtorek rano po tym, jak stracił zdolność manewrowania przy silnym wietrze i burzy pyłowej.

Kontenerowiec Ever Given widziany z satelity EPA/European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image

Statek blokuje ruch w obu kierunkach kanału, którym między Europą i Azją transportowane są ropa, zboża i inne towary. W czwartek podjęto pierwszą próbę oswobodzenia kontenerowca. Próbowano tego dokonać przy użyciu ośmiu holowników. Próba zakończyła się jednak porażką.

Kilkadziesiąt statków, w tym inne duże kontenerowce, a także tankowce z ropą i gazem oraz masowce przewożące zboże, zgromadziło się na obu końcach kanału, tworząc jeden z największych korków żeglugowych, jakie widziano od lat - podaje Agencja Reutera.

Zablokowany Kanał Sueski PAP/Maciej Zieliński

Kontenerowiec Ever Given EPA/SUEZ CANAL AUTHORITY

Autor:ads//rzw

Źródło: tvn24.pl