Zamieszki Kanaków trwają od 13 maja. Rdzenna ludność Nowej Kaledonii sprzeciwia się zmianom w prawie wyborczym, które planuje Paryż. Po ogłoszeniu planów zmian w systemie wyborczym, na ulicach stolicy Numei dochodziło do starć między Kanakami a służbami mundurowymi. Kanakowie uważają, że planowana zmiana prawa wyborczego odbierze im możliwość decydowania o ich terytorium. Dochodziło do rabowania sklepów, strzelanin i podpaleń.

Policja zatrzymała we wtorek 20 uczestników zamieszek. Noc z wtorku na środę była spokojniejsza. Funkcjonariusze usuwają barykady wzniesione przez uczestników protestów, jednak w nocy najpewniej znów się one pojawiają.

Macron w Nowej Kaledonii

Prezydent Emmanuel Macron zapewnił po przybyciu do Numei, że chce być "u boku mieszkańców" po to, by nastąpił jak najszybciej "powrót do pokoju, spokoju i bezpieczeństwa".