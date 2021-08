Koniec wojny Zachodu w Afganistanie. Co dalej?

Ewakuacja z Kabulu zakończona. Co z lotniskiem?

Wojska tureckie w ramach misji NATO przez ostatnie sześć lat odpowiedzialne były za bezpieczeństwo kabulskiego lotniska. Agencja Reutera podkreśliła, że jego funkcjonowanie jest niezbędne nie tylko po to, by utrzymać połączenia lotnicze z i do Afganistanu, ale także dlatego, by do kraju mogła docierać zagraniczna pomoc humanitarna.