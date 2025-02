Jest projekt ustawy upoważniającej Trumpa do nabycia Grenlandii i... zmiany jej nazwy

Earl L. "Buddy" Carter, republikański kongresmen z Georgii, opublikował propozycję we wtorek. Jak czytamy w krótkim projekcie, prezydent ma być upoważniony do rozpoczęcia negocjacji z rządem Danii "w celu kupna bądź nabycia w inny sposób Grenlandii".

Co do nazwy, polityk chce, by - zamiast obecnej - obowiązywała Red, White, and Blueland, co można przetłumaczyć na Czerwono-biało-niebieską krainę - oczywiście w nawiązaniu do barw flagi amerykańskiej. Zmiana ma być widoczna w każdym dokumencie federalnym i na każdej mapie, nie później niż 180 dni od uchwalenia przepisów. Zakładając oczywiście, że przejdą przez Kongres.