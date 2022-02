Szefowa niemieckiego MSZ o sytuacji wokół Ukrainy: nie możemy dopuścić, by prowokacje stały się uzasadnieniem do ataku

Sytuacja wokół Ukrainy jest napięta. Szefowa Niemieckiego MSZ Annalena Baerbock oświadczyła, że ewentualna agresja ze strony Rosji "miałaby znaczące konsekwencje, szczególnie dla osób odpowiedzialnych za wywołanie tego kryzysu". Podkreśliła, że "nie można dopuścić, by prowokacje stały się uzasadnieniem do rozpoczęcia wojny" i dodała, że w razie potrzeby Niemcy pomogą utrzymać stabilność finansową Ukrainie.

Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą nawet 150-170 tysięcy żołnierzy i domaga się, by NATO nie rozszerzało się dalej na wschód i nie przyjmowało do siebie Ukrainy. W piątek strona ukraińska przekazała, że "istnieje wielkie zagrożenie, że przedstawiciele Rosji będą przeprowadzać w Donbasie prowokacje", które miałyby posłużyć jako pretekst do inwazji.