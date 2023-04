Były premier Sudanu: jeśli walki będą się przeciągać, to będzie koszmar dla całego świata

Według danych ONZ już około 50 tysięcy uchodźców, głównie obywateli Sudanu, przedostało się do Czadu, Egiptu , Sudanu Południowego i Republiki Środkowoafrykańskiej.

Jak relacjonuje Reuters, do późnego sobotniego wieczora trwały ciężkie starcia w pobliżu centrum stolicy kraju Chartumu, a także nieopodal siedziby armii i pałacu prezydenckiego. RSF poinformował, że zestrzelił wojskowy samolot wojskowy w Omdurmanie i oskarżył armię o naruszenie zawieszenia broni.

Do tej pory armia nie odpowiedziała na prośbę o komentarz agencji Reutera. W oddzielnie przekazanej informacji armia powiadomiła o walkach w północnej części Bahri i w Omdurmanie oraz o zniszczeniu 25 wojskowych pojazdów należących do RSF.

Abdall Hamdok: dalszy konflikt przerodzi się w koszmar

O konflikcie mówił na konferencji w kenijskiej stolicy Nairobi były premier Sudanu Abdalla Hamdok. Polityk wezwał społeczność międzynarodową do pojęcia wspólnego wysiłku w celu doprowadzenia do rozmów pokojowych.

Hamdok ostrzegł, że "jeśli walki będą się przeciągać, to będzie koszmar dla całego świata". - To nie jest wojna między armią a małą grupą rebeliantów. Można powiedzieć, że są to niemal dwie armie, dobrze wyszkolone i dobrze uzbrojone - wyjaśniał. - Konflikt w Sudanie może mieć dużo poważniejsze skutki niż te w Syrii czy Libii - ocenił.