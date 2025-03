Koniec pierwszej fazy rozejmu. Komunikat biura premiera Izraela

Izrael zgadza się na przedłużenie rozejmu w Strefie Gazy na czas muzułmańskiego miesiąca ramadanu i żydowskiego święta Pesach w zamian za uwolnienie zakładników - poinformowało biuro izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu. Jak dodano, Hamas na razie odrzuca to porozumienie.

Biuro izraelskiego premiera podkreśliło, że jest to propozycja wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa na Bliski Wschód Steve'a Witkoffa. Ramadan, który na terytoriach palestyńskich zaczął się w sobotę wieczorem, skończy się 30 marca. Święto Pesach trwa od 12 do 20 kwietnia.

W komunikacie biura Netanjahu zaznaczono, że jak dotąd Hamas nie zgodził się na tę propozycję, ale jeżeli zmieni zdanie, Izrael natychmiast przystąpi do negocjowania szczegółów porozumienia.

Koniec pierwszej fazy rozejmu

Wcześniej informowano, że Izrael dąży do przedłużenia pierwszej fazy rozejmu, a Hamas domaga się przejścia do jego drugiej części.

Izraelskie stanowisko zostało wydane po czterogodzinnej naradzie Netanjahu z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i wyższymi dowódcami wojskowymi - przekazał portal Times of Israel.

Media komentowały wcześniej, że Izrael chce przedłużyć pierwszą fazę rozejmu, by uwolnić kolejnych zakładników, bez konieczności wikłania się w trudne negocjacje dotyczące całkowitego zakończenia wojny. Stanowiska stron w rokowaniach wydają się trudne do pogodzenia. Kwestią sporną pozostaje m.in. sprawa przyszłych rządów w Strefie Gazy. Izrael nie chce się zgodzić, by przy władzy pozostał Hamas.