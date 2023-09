Kim Kardashian ostrzega przed powtórką ludobójstwa Ormian, apeluje o natychmiastową interwencję

Amerykańska celebrytka ormiańskiego pochodzenia Kim Kardashian zaapelowała do rządu USA i społeczności międzynarodowej o natychmiastową interwencję, by zapobiec katastrofie humanitarnej w Górskim Karabachu. To jej kolejny apel po zaostrzeniu się sytuacji wokół separatystycznego regionu na Kaukazie.

Apel Kim Kardashian do prezydenta USA

We wpisie Kim Kardashian udostępniła także link do artykułu, który na początku września ukazał się w magazynie "Rolling Stone". W artykule, napisanym wspólnie przez celebrytkę i amerykańskiego lekarza ormiańskiego pochodzenia Erica Esrailiana, padają apele do prezydenta USA Joe Bidena, by powstrzymał kolejne ludobójstwo Ormian, tym razem w Górskim Karabachu.