"Nie widzieliśmy samolotu, ale go słyszeliśmy". Bomba uderzyła w bazar, zginęło "wielu ludzi"

"Nie widzieliśmy samolotu, ale go słyszeliśmy"

- Nie widzieliśmy samolotu, ale go słyszeliśmy - powiedziała w środę agencji kobieta, której mąż i dwuletnia córeczka zostali ranni w nalocie. - Gdy doszło do wybuchu, wszyscy uciekli. Po pewnym czasie wróciliśmy tam w poszukiwaniu rannych - dodała. Jak twierdziła, w momencie ataku na bazarze znajdowało się wiele rodzin i nie widziała tam żadnych sił zbrojnych. Według jej relacji zginęło "wielu ludzi".

Agencja Reutera donosi o co najmniej 43 ofiarach śmiertelnych. Associated Press pisze, powołując się na lekarza w stolicy regionu Makalle, że ratownicy na miejscu ataku lotniczego stwierdzili "ponad 80 zabitych cywilów".

"Żywność jest z premedytacją używana jako broń"

Statystyki OCHA wskazują, że etiopski rząd, ONZ oraz organizacje pomocowe od marca dostarczyły pożywienie do ok. 3,3 mln Tigrajczyków. Lowcock zwrócił jednak uwagę, że pomoc trafia tylko do regionów kontrolowanych przez władze Etiopii. Według danych ONZ, które oparto na reportach od tigrajskich władz, w regionie zmarło z głodu ponad 150 osób. Jednak zdaniem Lowcocka ofiar śmiertelnych może być znacznie więcej. Porównał obecną sytuację do "kolosalnej tragedii", jaką był głód w Etiopii w latach 1984-1985. "Myślenie, że to może się ponownie zdarzyć, jest uzasadnione, o ile nie poprawią się działania podejmowane w tej sprawie" - dodał. Z analizy ONZ wynika również, że obecnie ponad 350 tys. z 6 mln mieszkańców Tigraju głoduje. Ponad 2 mln ludzi grozi popadnięcie w skrajne ubóstwo.