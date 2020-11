Etiopscy rebelianci ostrzelali rakietami lotnisko w Erytrei

Przywódca etiopskiego regionu Tigraj poinformował w niedzielę, że jego siły ostrzelały w nocy lotnisko w stolicy sąsiedniej Erytrei - Asmarze. Potwierdził tym samym wcześniejsze doniesienia agencji Reutera. Oznacza to poważną eskalację konfliktu, w którym etiopskie oddziały rządowe walczą z siłami zbrojnymi zbuntowanego stanu na północy kraju.

Agencja Reutera donosiła w niedzielę, powołując się na kilku informatorów, że w sobotę w nocy ze zbuntowanej etiopskiej prowincji Tigraj, gdzie toczą się walki wojsk rządowych z rebeliantami, wystrzelono co najmniej trzy rakiety w kierunku Erytrei. Co najmniej dwie z nich miały spaść na w lotnisko w Asmarze.

Wcześniej twierdził, że erytrejscy żołnierze zostali rozmieszczeni wzdłuż granicy z Etiopią, by wesprzeć etiopskie siły rządowe. Nie podał jednak na to żadnych dowodów ani precyzyjnej lokalizacji wrogich sił. Twierdzenie to zostało zdementowane przez MSZ Erytrei, którego szef Osman Saleh Mohammed oświadczył, że "Erytrea nie jest stroną konfliktu w Tigraju".