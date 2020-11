Rząd oskarża rebeliantów o atak rakietowy. "Każde lotnisko może być celem"

ONZ zaniepokojona, Waszyngton potępia zbrodnie

Etiopska komisja praw człowieka zapowiedziała w sobotę, że wyśle zespół śledczych do Mai-Nagra w północnej części regionu, gdzie według Amnesty International w nocy z 9 na 10 listopada doszło do masakry cywilów. AI donosi, że zabito kilkaset osób, a według niepotwierdzonych informacji sprawcami mordów były oddziały TPLF. W piątek Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCR) Michelle Bachelet powiedziała, że obawia się, iż sytuacja w Etiopii "wymknie się spod kontroli". Podkreśliła też, że jeśli w istocie doszło do masakry cywilów w tym kraju, o której poinformowała Amnesty International, to jest to zbrodnia wojenna. Również w piątek główny dyplomata Departamentu Stanu USA do spraw Afryki Tibor Nagy oznajmił na Twitterze, że Waszyngton zdecydowanie potępia mordowanie ludności cywilnej i wzywa do "deeskalacji konfliktu w całym regionie Tigraj". Nagy potępił szczególnie "masakrę cywilów w Mai-Nagra".