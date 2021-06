Zawieszenie broni po ośmiu miesiącach walki. "Stolica jest pod naszą kontrolą"

Konflikt pochłonął życie tysięcy osób

Armia etiopska weszła do cieszącego się autonomią regionu od strony prowincji Amhara (na południu) i z terytorium Erytrei (na północy) - przypomina Reuters. W wyniku walk między siłami rządowymi a tigrajskimi rebeliantami zginęły tysiące osób, a setki tysięcy zostały zmuszone do opuszczenia domów. W całej prowincji dochodziło do rozbojów, gwałtów, pozasądowych egzekucji i przymusowych eksmisji – wynika z danych lokalnych władz i organizacji humanitarnych.

Wybory parlamentarne w Etiopii

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres napisał natomiast w oświadczeniu, że rozmawiał z premierem Etiopii Abiyem i ma nadzieję, iż nastąpi skuteczne zaprzestanie działań wojennych. "Istotne jest, by cywile byli chronieni i aby pomoc humanitarna trafiła do najbardziej potrzebujących. A także to, by znaleziono polityczne rozwiązanie tego konfliktu" - zaznaczył sekretarz generalny.