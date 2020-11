Tysiące Etiopczyków uciekają przed walkami. "Kryzys humanitarny na pełną skalę"

W związku z ciężkimi walkami w Etiopii, do sąsiedniego Sudanu uciekło już ponad 27 tysięcy osób - poinformował we wtorek rzecznik Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) Babar Baloch. Jak dodał, w Etiopii mamy do czynienia z "kryzysem humanitarnym na pełną skalę".