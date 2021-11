Dwie gwiazdy sportu gotowe wziąć przykład z "waleczności przodków" i udać się na front, by "ocalić kraj"

Dwaj słynni etiopscy lekkoatleci i mistrzowie olimpijscy - Haile Gebrselassie i Feyisa Lilesa - oświadczyli, że są gotowi udać się na linię frontu, gdzie trwają walki z rebeliantami z Tigrajskiego Frontu Wyzwolenia. To ich odpowiedź na oświadczenie premiera kraju, który przejął dowodzenie nad siłami etiopskimi. Rebelianci ogłosili, że zbliżają się do stolicy Etiopii - Addis Abeby.

USA, Francja i Niemcy wydały we wtorek apele do swoich obywateli mieszkających w zagrożonej wojną domową Etiopii, żeby jak najszybciej opuszczali ten kraj. Również ONZ poinformowała, że tymczasowo przenosi do innych miejsc rodziny swoich pracowników.