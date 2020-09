Po 42 dniach zawieszenia broni w Donbasie znów padły strzały. Nie żyje ukraiński żołnierz

Podkreślił, że to drugie zerwanie trwającego od 27 lipca zawieszenia broni w ciągu jednego dnia. Wcześniej informowano, że inny ukraiński żołnierz został ranny w wyniku ostrzału z granatnika pozycji sił rządowych w pobliżu miasta Krasnohoriwka w obwodzie donieckim. Według sztabu także w niedzielę doszło do "prowokacyjnego ostrzału" z granatnika w pobliżu miejscowości Szumy.

"Taka zuchwałość przeciwnika świadczy o celowym dążeniu do zerwania uzgodnień"

Po pierwszym złamaniu zawieszenia broni sztab podkreślił, że daje tak zwanej Donieckiej Republice Ludowej (DRL) i tzw. Ługańskiej Republice Ludowej (ŁRL) "jeszcze jedną możliwość" zastosowania się do wymogów wyznaczonych przez trójstronną grupę kontaktową dotyczących wstrzymania ognia. W przeciwnym razie w przypadku następnego ostrzału siły rządowe "stawią odpowiedni opór" - ostrzeżono.

"Taka zuchwałość przeciwnika świadczy o tym, że zbrojne formacje Federacji Rosyjskiej celowo dążą do zerwania uzgodnień osiągniętych przez trójstronną grupę kontaktową 22 lipca" i dowodzi, że tzw. władze samozwańczych republik nie dążą do osiągnięcia pokoju - przekazał wówczas sztab.

Pożar na polu minowym

To nie jedyne straty w ukraińskiej armii tego dnia. Również w niedzielę dwóch żołnierzy gaszących pożar zginęło na polu minowym przeciwnika przy linii rozgraniczenia. Dwóch ukraińskich wojskowych zostało też rannych w eksplozji ładunku wybuchowego, na który najechał pojazd, jakim zmierzali do miejscowości Nowhorodske, by gasić pożar.