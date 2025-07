"Natychmiastowe i bezwarunkowe". Będzie zawieszenie broni

Konflikt między Tajlandią i Kambodżą, starcia na granicy Źródło: Reuters

W poniedziałek premier Kambodży Hun Manet i Tajlandii Phumtham Wechayachai przeprowadzili rozmowy w Malezji, których gospodarzem był szef rządu kraju Anwar Ibrahim. Obie strony zgodziły się na wstrzymanie działań wojennych i wznowienie bezpośredniej komunikacji.

Anwar, otwierając konferencję prasową z udziałem przywódców, powiedział, że nastąpi "natychmiastowe i bezwarunkowe zawieszenie broni, obowiązujące od północy dzisiejszego wieczoru". Dodał, że "to ostateczne".

Przywódcy Tajlandii i Kambodży zgodzili się na natychmiastowe i bezwarunkowe zawieszenie broni Źródło: PAP/EPA/MOHD RASFAN / POOL

- Odbyliśmy bardzo udane spotkanie i osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty - oświadczył przywódca Kambodży. Wyraził również nadzieję, że natychmiastowo zatrzyma to walkę, która "spowodowała wiele ofiar śmiertelnych, obrażeń, a także przesiedlenia ludności".

Negocjacje odbyły się w wyniku wezwań społeczności międzynarodowej, w tym ze strony USA. W rozmowach uczestniczyli obserwatorzy z Chin i Stanów Zjednoczonych.

Tajlandia - Kambodża. Konflikt trwa od dekad

Walki wybuchły w czwartek, 24 lipca, na spornych terenach na granicy prowincji Surin w Tajlandii i Uddar Meanchey w Kambodży. Dotychczasowy bilans starć to co najmniej 33 zabitych i blisko 200 tysięcy osób ewakuowanych z rejonu objętego walkami. Z kolei do turystów kierowane są apele, by nie udawali się w region, gdzie trwają starcia.

Spór graniczny między państwami trwa od ponad wieku i wielokrotnie prowadził do potyczek zbrojnych, w których zginęły dziesiątki osób. Jego źródłem było porozumienie zawarte na początku XX wieku między Syjamem (dawna nazwa Tajlandii) - wówczas jedynym państwem w Azji Południowo-Wschodniej, które nie było skolonizowane - a kolonialną Francją. Wyznaczono wówczas linie graniczne. W późniejszych latach były one kontestowane przez Tajlandię.

