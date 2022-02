Sondaż: połowa Ukraińców jest gotowa stanąć w obronie kraju

Obrona kraju

Brat Witalija Kliczki

- Moją motywacją jest miłość do mojego kraju, do mojego miasta, do mojej córki, która tu chodzi do szkoły, do mojej rodziny. To motywuje mnie do obrony Ukrainy, mojego domu. Więc dzisiaj złożyłam wniosek i dokumenty o wstąpienie do brygady obrony terytorialnej Kijowa i wzywam wszystkich nieobojętnych Ukraińców, by zrobili to samo - powiedział Władimir Kliczko.