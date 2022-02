Pentagon: ważne jest, abyśmy wysłali jasny sygnał Putinowi

Wobec ryzyka inwazji Rosji na Ukrainę, USA wyślą do Polski i innych państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego dodatkowych żołnierzy. - Chcemy mieć pewność, że Władimir Putin będzie wiedział, że jakikolwiek ruch przeciwko NATO spotka się z reakcją - podkreślił w środę rzecznik Pentagonu John Kirby.

Stany Zjednoczone zdecydowały o wzmocnieniu dwoma tysiącami amerykańskich żołnierzy wschodniej flanki NATO. 1,7 tys. z nich przyleci do Polski, pozostali będą stacjonować w Niemczech.

Żołnierze USA nie będą walczyć na Ukrainie

- Nie wierzymy, że konflikt jest rzeczą nieuniknioną. Stany Zjednoczone, ramię w ramię z naszymi sojusznikami, zaproponowały Rosji drogę do deeskalacji. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zagwarantować bezpieczeństwo naszym sojusznikom - podkreślił Kirby.

Kirby: nie będziemy tolerować agresji

Odpowiadając na pytanie dziennikarzy w sprawie działań Rosji, która skoncentrowała w pobliżu ukraińskiej granicy ponad sto tysięcy żołnierzy, rzecznik Pentagonu stwierdził: - To, co widzimy, to jasny dowód, że Putin nadal destabilizuje środowisko przez rozmieszczanie większych ilości sił w zachodniej części swojego kraju i wzdłuż Białorusi.