Dlaczego Putin grozi otwartym wtargnięciem na Ukrainę. Cztery czynniki. Analiza

Osiem lat po rozpoczęciu niewypowiedzianej wojny Rosji w Donbasie prezydent Władimir Putin grozi Ukrainie otwartym wtargnięciem, co oznaczałoby katastrofalne skutki dla ukraińskiej państwowości i szokowy efekt dla Europy. Są cztery czynniki, które to wyjaśniają - twierdzi ekspert Ołeksandr Chara w analizie opublikowanej przez portal Ukraińska Prawda.

Pierwszy czynnik wymieniony przez Ukraińską Prawdę wiąże się ze Stanami Zjednoczonymi. Objęcie władzy przez prezydenta Joe Bidena było najprawdopodobniej rozpatrywane przez Moskwę jako szansa na polepszenie jej pozycji w porównaniu z kadencją Donalda Trumpa. Jak przypomniał autor publikacji, ekspert do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, były dyplomata Ołeksandr Chara, to za czasów, gdy Biden był wiceprezydentem USA, Rosja zaanektowała ukraiński Krym.

Wiosną zeszłego roku, by zmusić nową administrację amerykańską do odejścia od budowy strategii powstrzymywania Chin i do udziału w negocjacjach z Moskwą, Rosja stworzyła pokazowe wojskowe zagrożenie dla Ukrainy - ocenił analityk. Mając nadzieję na zmianę zachowania Putina, Biden w czerwcu zeszłego roku dał prezydentowi Federacji Rosyjskiej kilka miesięcy na ocenę korzyści wynikających ze "stabilnych i przewidywalnych stosunków" z USA, zaprowadzonych w zamian za konstruktywne rozwiązanie nagromadzonych problemów - dodał autor.

Joe Biden: jeżeli Rosja przeprowadzi inwazję na Ukrainę, to będzie to dla niej katastrofa

To - według analityka - nie było satysfakcjonujące dla Kremla, a czynnik czasu stawał się coraz bardziej krytyczny w związku z tegorocznymi, jesiennymi wyborami do Kongresu USA. Jest prawdopodobne, że republikanie uzyskają w nich większość. Jak zaznaczył portal, republikanie krytykują prezydenta i demokratów za słabe stanowisko wobec Rosji.

Drugi czynnik

"Drugi czynnik to sytuacja w kluczowych unijnych i natowskich krajach. Socjaldemokrata Olaf Scholz jest w oczach Kremla słabym kanclerzem Niemiec i wywodzi się z tradycyjnie przyjaźnie nastawionej do Rosji partii. Co więcej, w umowie koalicyjnej SPD, Zielonych i FDP nie ma zgodności co do spraw zagranicznych" - zauważył autor.