Niemcy obiecały Ukraińcom hełmy. Ukraiński minister: nie ma tego nawet na papierze

- Na dzień dzisiejszy, poza publicznym oświadczeniem niemieckiej minister obrony, że są gotowi przekazać nam pięć tysięcy hełmów, nie otrzymaliśmy jeszcze ani jednej pisemnej wiadomości (na ten temat) – powiedział w czasie czwartkowego spotkania z dziennikarzami Ołeksij Reznikow. Dodał, że ambasador Niemiec na Ukrainie Anka Feldhusen zapewniła go, że taki dokument jest przygotowywany i wkrótce zostanie wysłany do Kijowa.

Ponowny apel do Berlina

Według ministra, oprócz pomocy wojskowej, Kijów zwrócił się również do Berlina o "zaprzestanie blokowania ze strony rządu dostaw broni z innych krajów". - Niemcy jednak nadal blokują pozyskiwanie przez Ukrainę śmiercionośnej broni za pośrednictwem NSPA (NATO Support and Supply Agency) - podkreślił szef ukraińskiego resortu obrony.

Odmowa w sprawie eksportu haubic

"Dostawa broni może być nieskuteczna w planie militarnym. Byłby to jednak sygnał dla Putina, że ​​Zachód jest zjednoczony w przeciwstawianiu się jego zagrożeniu. Świadczyłoby to o wspólnej woli Europejczyków do przeciwstawiania się polityce wielkich państw w zakresie łamania prawa międzynarodowego. Nikt nie wie, czy dostawy broni mogłyby zapobiec wojnie na Ukrainie. Pewne jest jednak to, że spory zwiększają prawdopodobieństwo wojny" - napisał pod koniec stycznia tygodnik "Der Spiegel", cytowany przez ukraińskie portale.