Minister obrony Ukrainy: Rosjanie nie sformowali ani jednej jednostki uderzeniowej 

- Nie ma powodów do paniki, sytuacja jest trudna, ale znajduje się pod kontrolą - oświadczył w poniedziałek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow. Jak stwierdził, "sytuacja na Ukrainie jest trudna od 2014 roku". - To, co się dzieje, nie jest dla nas niczym nowym - zaznaczył.