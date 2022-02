Wywiad w Kijowie ostrzega przed destabilizacją sytuacji w Doniecku i apeluje do tamtejszych mieszkańców

"Środki te mają na celu destabilizację sytuacji na czasowo okupowanych terytoriach naszego państwa i stworzenie podstaw do oskarżania Ukrainy o ataki terrorystyczne" - poinformował w piątek ukraiński wywiad wojskowy, twierdząc, że posiada informację o zaminowaniu obiektach w Doniecku. "Apelujemy do mieszkańców Doniecka, aby nie wychodzili z domów i nie korzystali z transportu publicznego" - wezwał.

Próby prowokacji skierowane wobec ukraińskiego wojska

- Istnieje wielkie zagrożenie, że przedstawiciele Rosji będą przeprowadzać prowokacje - ostrzegł szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow podczas zwołanego na piątkowy wieczór briefingu medialnego w sprawie zaostrzenia sytuacji w Donbasie. Powtórzył, że wojska ukraińskie nie mają żadnych planów ani zamiarów "siłowego przejęcia" okupowanych terenów na wschodzie Ukrainy, jak zapowiadali to wcześniej przywódcy separatystycznych republik w Doniecku i Ługańsku. - To jest absolutnie nieprawda - stwierdził Daniłow, cytowany przez agencję Unian.

Podkreślił ponadto, że nie ma "żadnych rozkazów dotyczących uwolnienia ukraińskich terytoriów z użyciem siły". Dodał, że takich rozkazów "nie może być" na Ukrainie, bo wiązałoby się to z ogromnymi stratami ludzkimi.

Daniłow oznajmił, że próbuje się sprowokować ukraińskie wojsko do odpowiedzi z użyciem ognia. Przypomniał, że armia może otwierać ogień tylko wtedy, jeśli jest zagrożone życie wojskowych. Dodał również, że strona ukraińska dąży do pokojowego uregulowania sytuacji.

Ostrzeżenie przed rosyjskimi i separatystycznymi akcjami

- Nie wiemy, co mogą wymyślić. Czy będą wysadzać autobusy, przewożące ludzi, którym proponuje się wyjazd do obwodu rostowskiego? Czy będą wysadzać domy? - dodał, odnosząc się do ogłoszonej przez separatystów ewakuacji mieszkańców tak zwanych republik ludowych.