Niemieccy przywódcy o konflikcie Rosja - Ukraina. Prezydent Frank-Walter Steinmeier i kanclerz Olaf Scholz apelują do Władimira Putina

Apele niemieckich przywódców do Władimira Putina. - Naród ukraiński ma prawo do życia bez strachu i gróźb - powiedział Frank-Walter Steinmeier po niedzielnym wyborze na prezydenta Niemiec. - Apeluję do prezydenta Putina: niech pan rozwiąże pętlę na szyi Ukrainy - dodał. Również kanclerz Olaf Scholz zaapelował do Rosji o deeskalację napięcia. Szef niemieckiego rządu w poniedziałek ma złożyć wizytę w Kijowie, następnego dnia uda się do Moskwy.

Frank-Walter Steinmeier w przemówieniu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Federalnym, po wyborze go na prezydenta Niemiec, ostrzegł przed rosnącą groźbą wojny w Europie. - Moja radość byłaby większa, gdyby Zgromadzenie Federalne nie przypadło na czas troski o pokój w Europie - powiedział Steinmeier po głosowaniu, które zapewniło mu reelekcję.

Frank-Walter Steinmeier o koncentracji rosyjskich wojsk

- Jesteśmy w środku konfliktu zbrojnego, wojny w Europie Wschodniej - ocenił, zaznaczając, że "Rosja ponosi za to odpowiedzialność". - Nie da się błędnie zrozumieć rozmieszczenia rosyjskich wojsk (u granic Ukrainy - red.) – powiedział Steinmeier.

Jego zdaniem koncentracja wojsk rosyjskich "to zagrożenie dla Ukrainy", a naród ukraiński "ma prawo do życia bez strachu i gróźb, do samostanowienia i suwerenności". - Każdemu, kto spróbuje to zniszczyć, "odpowiemy stanowczo - zaznaczył. Prezydent Niemiec zwrócił się do prezydenta Rosji Władimira Putina. - Apeluję do prezydenta Putina: niech pan rozwiąże pętlę na szyi Ukrainy. I niech pan szuka z nami sposobu na zachowanie pokoju w Europie – powiedział Steinmeier. - Mogę tylko ostrzec prezydenta Putina: proszę nie lekceważyć potęgi demokracji - oświadczył.

Frank-Walter Steinmeier PAP/EPA/ADAM BERRY / POOL

Scholz zapowiada "twarde reakcje i sankcje" w przypadku inwazji

Do sytuacji na Ukrainie odniósł się w niedzielę także kancelarz Olaf Scholz. Powiedział, że potencjalny konflikt między Rosją i Ukrainą to "bardzo, bardzo poważne zagrożenie dla pokoju w Europie". Zapowiedział "twarde reakcje i sankcje" w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

- Reperkusje te zostały starannie przygotowane i zostaną natychmiast wprowadzone w życie razem z naszymi sojusznikami w Europie i NATO - zapewnił Scholz w Berlinie.

Olaf Scholz CHRISTOPHE GATEAU/PAP/EPA

Formaty rozmów

W poniedziałek kanclerz Niemiec uda się na Ukrainę na rozmowy z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim, a następnie we wtorek do Rosji, gdzie planuje spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem - podała agencja DPA. - W obu przypadkach chodzi o to, by zastanowić się, w jaki sposób możemy zapewnić pokój w Europie - powiedział Scholz.

- Trzeba wykorzystać różne międzynarodowe formaty rozmów, aby znaleźć drogę wyjścia z kryzysu - oświadczył szef niemieckiego rządu, dodając, że "Ukraina może być pewna, że okażemy niezbędną solidarność, tak jak w przeszłości". Podkreślił, że Niemcy wsparły Ukrainę pomocą gospodarczą najbardziej ze wszystkich krajów, "i nadal będą to robić".

Ruchy rosyjskich wojsk w pobliżu Ukrainy. Zdjęcia satelitarne 2022 Cable News Network All Right Reserved

127 tysięcy żołnierzy

W ostatnich dniach nastąpiła eskalacja kryzysu związanego z gromadzeniem się wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Według szacunków zachodnich wywiadów liczba skoncentrowanych żołnierzy sięga 127 tysięcy.

Ukraina i rządy państw zachodnich uważają, że ma to służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci i państwa Zachodu mówią o rosnącym zagrożeniu rosyjską agresją na to państwo.

Zdaniem Jake'a Sullivana, doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, inwazja Rosji na Ukrainę może zacząć się "w każdym momencie", także podczas trwających igrzysk olimpijskich w Pekinie, które zakończą się 20 lutego.

PAP

Autor:tas, mjz//rzw

Źródło: PAP